Engler crê que drenagem em 'bocas de lobo' pode atenuar enchentes em BH

Bruno Engler concedeu entrevista a jornalistas dos Diários Associados. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Igrejas para ajudar moradores de rua

As entrevistas

Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler (PRTB) classifica as enchentes causadas pelascomo um dos mais graves problemas da cidade. Ele admite que a resolução do problema é complexa, mas propõe duas alternativas para amenizar a situação. Em entrevista ao, o deputado estadual detalhou as ideias.“Queremos mudar o sistema de bocas de lobo, colocando barreiras, para que a chuva corra de modo mais devagar, de onde ela ocorre, até a bacia. Isso ajuda a evitar enchentes, pois, enquanto a chuva corre, a bacia dá vazão à água que ali está. E, mesmo que haja enchente, ela vai demorar mais a ocorrer, o que nos possibilita se preparar melhor”, afirmou.Ele sugere, também, investir no desassoreamento (limpeza) dos rios coberto pelo concreto. A intervenção, na visão do postulante, pode levar a àgua às bacias hidrográficas mais agilmente. “Prometer resolver o problema das enchentes é populismo, mas podemos ajudar a melhorar”, reconheceu.Para auxiliar a população em situação de rua, Bruno Engler pretende recorrer à iniciativa privada. Ele não descarta, ainda, a ajuda de instituições religiosas.“Há quem está nessas condições por questões econômicas, pretendemos buscar parcerias com o setor privado para profissionalização e recolocação profissional. Há diversas pessoas ali por dificuldades emocionais e dependência química. Queremos trazer as, de excelente trabalho social, para que a prefeitura possa coordenar a acolhida”, explicou.Para coibir a violência contra a mulher, o plano é estabelecer parcerias com os governo federal e estadual.De quinta (22) até o próximo dia 12, o Jornal da Alterosa promove, em dias úteis, entrevistas de cinco minutos com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. O noticiário vai ao ar às 19h15. Antes de participar do programa televisivo, Engler foi sabatinado por jornalistas do Estado de Minas.As matérias sobre a entrevista ao EM foram publicadas ao longo desta quarta, na internet. Na quinta, a edição impressa trará um resumo dos principais pontos abordados durante a conversa.Fabiano Cazeca (Pros), Rodrigo Paiva (Novo) e Nilmário Miranda (PT) também já foram sabatinados.