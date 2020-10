Candidato Zeca Pagodinho muda nome após ser notificado pelo cantor

O nome aparecia nas inscrições da Justiça Eleitoral e estaria nas urnas eletrônicas para quem o escolhesse como candidato na votação em novembro (foto: Reprodução/Facebook) eleições municipais em São Caetano do Sul (SP) acabaram se tornando assunto nacional depois que o jornaleiro Osmar da Silva Lima (PDT), 51 anos, resolveu registrar a própria candidatura a vereador com o apelido de Zeca Pagodinho. O nome aparecia nas inscrições da Justiça Eleitoral e estaria nas urnas eletrônicas para quem o escolhesse como candidato na votação em novembro. Asacabaram se tornando assunto nacional depois que o, 51 anos, resolveu registrar a própria candidatura a vereador com o apelido de. O nome aparecia nas inscrições da Justiça Eleitoral e estaria nas urnas eletrônicas para quem o escolhesse como candidato naem novembro.









“Ele está fazendo uso do nome artístico nacionalmente conhecido no intuito de causar uma confusão no eleitorado, visto que o Zeca Pagodinho não é e nunca foi candidato. Pedimos que ele mude imediatamente o nome de campanha e, se ele não atender, vamos entrar com uma medida judicial”, relatou Carlos Mariano à publicação. Segundo ele, o cantor busca evitar se pronunciar publicamente sobre questões políticas para se proteger de ataques na internet em tempos de polarização no país.





Já o candidato, que agora usará apenas o nome Zeca nos materiais de campanha, diz que a brincadeira começou de maneira inocente, no fim dos anos 1990, quando ele usava óculos escuros redondos e tocava pandeiro “muito mal” em uma roda de samba com amigos. “Aí começou a brincadeira: Zeca Pagodinho está chegando”, lembrou Osmar ao portal Uol.





A ideia de usar o apelido, segundo o candidato, nasceu porque todos na cidade conhecem-no dessa maneira há pelo menos 20 anos. “Nunca foi minha intenção de usar o nome na maldade. Felizmente, ou infelizmente, porque eu gosto do ser humano que é o Zeca, gosto muito das letras dele, eu fico lisonjeado de alguém me chamar de Zeca Pagodinho mesmo sabendo que eu não sou o cantor”, disse.





E, além da notificação enviada pela equipe jurídica do cantor, o candidato a vereador teve um segundo motivo para mudar o nome: é que a Justiça Eleitoral também considerou que o apelido poderia confundir aqueles que comparecerão às urnas, e intimou Osmar a alterar a alcunha registrada.