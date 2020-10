BH: mirando educação básica, Rodrigo Paiva deseja recrutar profissionais da iniciativa privada

Rodrigo Paiva classificou como 'crime' a decisão da PBH de não fornecer teleaulas. (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Para melhorar os índices de avaliação do ensino municipal belo-horizontino, o candidato a prefeito da capital, Rodrigo(Novo), quer “importar” modelos utilizados por colégios particulares. Em entrevista ao, o engenheiro reconheceu o desejo de trazer profissionais da iniciativa privada para compor o corpo técnico da Secretaria Municipal de Educação.Paiva crê que oparticular sofreu considerável queda. Como exemplo, mencionou a nota obtida pelas escolas públicas municipais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2019. O resultado da avaliação retrocedeu em relação aos anos anteriores.[VIDEO3]“Temos os dois melhores colégios do Brasil: Bernoulli e Santo Antônio. Há profissionais de extrema qualidade e, no meu governo, vou trazer uma equipe competente para que a gente possa devolver o ensino de qualidade que já existiu na rede pública. Belo Horizonte foi a única capital que caiu (no Ideb)”, projetou.O candidato quer repetir, em, estratégias adotadas por nações como a Coreia do Sul, que passaram a investir massivamente nos primeiros anos escolares.“Defendemos priorizar a educação básica. Outros países, como a Coreia do Sul, fizeram isso. Vou ter um secretário de Educação extremamente competente e qualificado para dar uma virada na educação. Outros municípios fizeram isso, vamos ver o que fizeram de certo. Belo Horizonte tem andado para trás”, completou.Até meados deste ano, Paiva era diretor-presidente da Companhia de Tecnologia do Estado de Minas Gerais (Prodemge). Ele deixou o posto, justamente, em virtude do pleito municipal. O filiado ao Novo criticou a decisão, do governo Kalil, de não oferecer aulas remotas aos estudantes das escolas mantidas pela cidade.“A atual gestão cometeu um crime contra mais de 200 mil crianças matriculadas na rede municipal. Isso é um absurdo. Não deram nenhuma solução de ensino a distância. O estado fez isso (aulas remotas), eu ainda era presidente da Prodemge: identificamos que 75% dos alunos da rede estadual, ou seus pais, tinham celular. Encontramos uma solução em um aplicativo onde as crianças pudessem ter aulas”, explicou, citando, também, as aulas transmitidas por emissoras públicas e as apostilas enviadas aos alunos sem recursos para acesso aos mecanismos de tecnologia.Paiva é favorável ao retorno seguro às, mas crê que a decisão de enviar as crianças às instituições de ensino deve ser tomada pelos pais, com a garantia de teleaulas aos jovens que ficarem em casa. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, as atividades presenciais estão suspensas desde março.“O prefeito disse que as aulas só voltam após a vacina, mas não há previsão. Sou a favor do retorno seguro às aulas, obedecendo protocolos e dando aos pais a decisão de retornar — ou não. O ensino a distância não é tão eficiente quanto o ensino presencial, mas é uma alternativa segura”, assegurou.De quinta (22) até o próximo dia 12, o Jornal da Alterosa promove, em dias úteis, entrevistas de cinco minutos com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. O noticiário vai ao ar às 19h15.Antes de participar do programa televisivo, Paiva foi sabatinado por jornalistas do. As matérias sobre a entrevista ao EM serão publicadas ao longo deste sábado, na internet. No domingo, a edição impressa trará um resumo dos principais pontos abordados durante a conversa.