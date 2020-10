Apesar de críticas, Bolsonaro aumentou 84% da importação de medicamentos da China

Bolsonaro envolve Abin e GSI em reunião com defesa de Flávio sobre 'rachadinha'

Bolsonaro envolve Abin e GSI em reunião com defesa de Flávio sobre 'rachadinha'

Eleições 2020: Kalil acena com medidas de apoio a bares, restaurantes e hotéis

Eleições 2020: Kalil acena com medidas de apoio a bares, restaurantes e hotéis

Lava Jato quer recuperar R$ 230 mi do 'doleiro dos doleiros' e outros delatores

Lava Jato quer recuperar R$ 230 mi do 'doleiro dos doleiros' e outros delatores

Montagem com Bolsonaro em comemoração ao Dia do Aviador vira piada nas redes sociais

Montagem com Bolsonaro em comemoração ao Dia do Aviador vira piada nas redes sociais

Candidato à Prefeitura de BH comenta 'racha' com partido: 'Ou eles saem, ou eu saio'

Candidato à Prefeitura de BH comenta 'racha' com partido: 'Ou eles saem, ou eu saio'

PF no Rio faz buscas contra advogado de réus da Lava Jato

PF no Rio faz buscas contra advogado de réus da Lava Jato