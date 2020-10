Pesquisa XP/Ipespe aponta que Russomanno e Covas seguem empatados em SP

A quarta pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo da XP Investimentos com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) aponta a manutenção do empate técnico entre os candidatos Celso Russomanno (Republicanos) e Bruno Covas (PSDB). No levantamento estimulado, o deputado federal tem 27% e o atual prefeito e candidato à reeleição, 25%. Como a margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais (pp) para mais ou para menos, o cenário é de igualdade.



Na sequência aparecem Guilherme Boulos (PSOL), com 12%; o ex-governador Márcio França (PSB), com 8%; e Jilmar Tatto (PT), com 4%. Arthur do Val (Patriota), Andrea Matarazzo (PSD) e Joice Hasselmann (PSL) têm 2%; Marina Helou (Rede), Orlando Silva (PCdoB) e Levy Fidelix (PRTB) estão com 1%. Os outros candidatos não foram citados.



No levantamento espontâneo, Covas está na frente, com 16%. Apesar da vantagem numérica, o prefeito está empatado tecnicamente com Russomanno e Boulos, ambos com 10%. França tem 5% nesse tipo de levantamento; Arthur do Val e Tatto, 3%; Matarazzo e Joice, 1%. Outros 39% não souberam ou não responderam e 12% declaram, nessa pesquisa espontânea, que votarão em branco ou anularão o voto.



O levantamento na cidade de São Paulo ouviu 800 eleitores por telefone e foi feito entre segunda-feira (19) e terça-feira (20). A pesquisa está registrada no TSE sob o número: SP-03538/2020.