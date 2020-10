Candidato à Prefeitura de Nova Lima acusa vice-prefeito de disseminar 'fake news'

Denúncia de 'fake news' nas eleições cita vice-prefeito de Nova Lima (foto: Wikipedia/Divulgação ) notícia-crime entregue ao Ministério Público Eleitoral (MPE) na última sexta-feira (16) esquentou a disputa pela cadeira de prefeito em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH (RMBH). O vereador e candidato Wesley de Jesus (DEM) associou o atual vice-prefeito e também candidato à prefeitura João Marcelo (Cidadania) a uma campanha de fake news. Umaentregue ao Ministério Público Eleitoral (MPE) na última sexta-feira (16) esquentou a disputa pela cadeira de prefeito em, na Região Metropolitana de BH (RMBH). O vereador e candidato(DEM) associou o atual vice-prefeito e também candidato à prefeitura(Cidadania) a uma campanha de fake news.





No áudio, o suposto motorista, que estava com a voz distorcida, reclama da pressão que estaria sofrendo para comparecer ao evento organizado pelo comitê de Wesley de Jesus. "Chegaram na cooperativa avisando que se não fosse (ao evento) estava cortado da cooperativa. E tinha que ir nessa porra dessa carreata para receber R$30 de gasolina. O que eu vou fazer com R$ 30 de gasolina?."





Ao tomar conhecimento do áudio, Wesley, que também é advogado, contratou os serviços de um perito especialista em comparação forense. Ao retirar a distorção da voz, a perícia pôde realizar a comparação da fala com outros áudios, e afirmou que a voz do suposto motorista, seria, na verdade, de Leonardo Ângelo Costa Ribeiro, chefe de gabinete do vice-prefeito da cidade. Segundo o laudo, a probabilidade de que a voz no áudio seja de Leonardo é de 99,2%.

"Me senti afetado pessoalmente e profissionalmente pelo áudio. Perdi até mesmo um cliente do meu escritório por causa disso", lamenta Wesley.





Com a conclusão da perícia, Wesley de Jesus apresentou a notícia-crime ao MPE. No pedido, Wesley ressalta que Leonardo Ângelo é músico, e que possui em casa um estúdio com capacidade técnica para produzir montagens e notícias falsas. "Não é qualquer voz, o Leonardo é cantor no município, é uma voz muito conhecida aqui", acrescentou Wesley.





Através de nota, o vice-prefeito e candidato João Marcelo, manifestou incredulidade e surpresa pela associação "leviana" de uma enxurrada de notícias "abjetas", à sua campanha. "João Marcelo integra um movimento político que defende a renovação e não compactua com as velhas práticas historicamente usadas pelos mesmos grupos de poder.





Invasão de páginas em redes sociais





Ainda segundo a notícia-crime, páginas nas redes socias do candidato à vice-prefeito na chapa de Wesley de Jesus, Fausto Niquini, teriam sido invadidas por uma empresa de marketing digital contratada pela equipe do candidato adversário, João Marcelo.

Após anunciar apoio à candidatura de Wesley de Jesus, Fausto Niquini teria sido vítima de um hacker que invadiu suas páginas e postou um vídeo antigo no qual Fausto declarava apoio à João Marcelo.

De acordo com a equipe campanha de Wesley e Fausto, tal vídeo teria sido gravado como forma de realizar uma pesquisa com o eleitorado de Nova Lima, e que não foi feito com o intuito de ser divulgado publicamente.