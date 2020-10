Arma em uma mão e Nossa Senhora na outra: a improvável aliança feita por candidata no MT

Juliana Gaioso tenta uma vaga na Câmara Municipal da capital do MT pelo PSL. (foto: Instagram/Juliana Gaioso)

Pode um, com a imagem de Nossa Senhora de Aparecida em uma das mãos, empunhar uma arma ao mesmo tempo e, ainda por cima, vestir uma camisa com munições desenhadas? Pois é o que faz Juliana Gaioso (PSL), candidata a vereadora em, no Mato Grosso.e monarquista, Juliana tem uma peça de campanha que “apela” para todos os eleitorados possíveis: ela contempla os apoiadores do presidente e da Família Real, os armamentistas e parte dos eleitores. Nas redes sociais, a mulher, de 47 anos, se define como “ativista” de direita. Na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral, ela é apontada como dona de casa.Suas publicações de campanha no Instagram misturam ataques ao PT e à esquerda, citações a Bolsonaro e, até mesmo, críticas ao isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus.Em sua primeira eleição, Juliana é filiada ao partido que abrigou o presidente no pleito de 2018. Ele, contudo, já deixou a legenda e busca fundar a própria sigla, chamada Aliança Pelo Brasil.Em Campo Grande, o PSL optou por chapa própria para concorrer à prefeitura. O candidato é o deputado federal Loester Carlos de Souza, o Trutis. Há outros 15 postulantes na cidade, incluindo Marquinhos Trad (PSD), que busca a reeleição.

