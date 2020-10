Ministro Fábio Faria é mais um a anunciar que está com COVID-19 e também fala em cloroquina

(foto: Reprodução)

das Comunicações, Fábio Faria informou nesta quinta-feira (15/10), por meio das redes sociais, que foi diagnosticado com COVID-19. Ele é o 11º ministro do alto escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro a testar positivo para o vírus.Faria participou no último dia 5 do jantar de reaproximação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e doda Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ocorrido na casa de Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).