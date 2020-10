Vestida de 'Mulher-Maravilha', salvadora de homem atingido por helicóptero de Boechat é candidata em SP

Leiliane concorre em São Paulo pelo mesmo partido de Thammy Miranda. (foto: Reprodução/Instagram 'Leiliane Mulher-Maravilha')

SP tem ator pornô e ex-jogadores na disputa

Leiliane Rafael da Silva, de 30 anos, incorporou de vez o apelido de “que ganhou após salvar o caminhoneiro atingido pelo helicóptero que caiu na cidade de São Paulo, em fevereiro de 2019. Na aeronave, estava o jornalista, que não sobreviveu ao acidente. Agora, vestida como a personagem e com o apelido em seu “nome eleitoral”, Leiliane tenta vaga na Câmara Municipal da capital paulista.Ela é candidata a vereadora pelo PL, partido que abriga, por exemplo, o ex-ator global Thammy Miranda. E vai às urnas como “Leiliane Mulher-Maravilha”, além de utilizar a roupa da super-heroína em parte dos materiais de campanha. Em uma das inserções do seu partido na, Leiliane promete “salvar” São Paulo como fez com o motorista João Aroldo Tomackeves.Ela se notabilizou por aparecer em vídeos que retratam as tentativas de abrir a porta do caminhão, retorcida pelo impacto proporcionado pela aeronave. A mulher precisou enfrentar, também, as chamas provocadas pelo acidente.Embora utilize a marca da super-heroína para tentar chegar ao Legislativo publicado na internet, Leiliane nega, em vídeo publicado no Instagram, ter agido como “Mulher-Maravilha”.“Quando me pendurei na porta, queria tirá-lo de todo jeito. Tanto que ele saiu pelo vidro da porta”, conta, protestando contra os populares que, em vez de ajudá-la, optaram por filmar a cena.Diversas figuras de relativa fama participam do pleito paulistano em 2020. Um deles é o ator Clóves Basílio dos Santos, o Kid Bengala, conhecido por produções eróticas. Também estão na corrida os ex-jogadores Marcelinho Carioca e Ademir da Guia.