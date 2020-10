Kalil sugere chegada ao '2° tempo' da pandemia e prega paciência: 'Está acabando'

Ver galeria . 15 Fotos Alexandre Kalil (PSD) busca a reeleição. Seu vice - e colega de partido - é Fuad Noman. A coligação tem, ainda, Rede, MDB, PP, PV, PDT, Avante e DC. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

Candidatos repetem programas

Cazeca ainda não aparece

Concorrentes sem tempo de TV

No quarto dia de propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre(PSD), utilizou o primeiro bloco de inserções para pedir paciência à população da cidade no combate à pandemia do novo. Segundo o postulante à reeleição. embora a capital esteja avançando nas etapas de flexibilização, é preciso ter “calma”.“Todo mundo está de saco cheio. Todo mundo está cansado. Todo mundo está estressado, mas vamos sair lá na frente. Vamos sair bacanas lá na frente. Calma, gente. Está acabando”, afirmou.Kalil disse, ainda, que o papel da prefeitura para dar novo fôlego à economia não é “mirabolante” e não precisa de “milhões”. Além da abertura de espaço nas ruas para mesas de bares e restaurantes, o chefe do Executivo municipal manifestou a intenção de utilizar prédios desocupados para gerar empregos e renda.Quem também citou a necessidade de reaquecer a criação de postos de trabalho foi Rodrigo Paiva (Novo). Nilmário Miranda (PT) mencionou a ideia de construir um plano de economia popular e solidária para auxiliar, sobretudo, moradores das áreas periféricas.Lafayette Andrada (Republicanos) utilizou seus segundos para falar sobre propostas de desburocratização das obrigações para empreender em BH. Luisa Barreto (PSDB) voltou a comentar o mote de “cidade colaborativa” que rege sua campanha, sugerindo aplicativo de celular para fortalecer a comunicação entre a gestão municipal e a população.Filiado ao PCdoB, Wadson Ribeiro (PCdoB) esmiuçou, brevemente, sua biografia, e voltou a se posicionar como concorrente posicionado à esquerda no espectro político.Parte dos prefeituráveis dereprisou, ao menos parcialmente, os programas iniciais. A inserção de João Vítor Xavier (Cidadania) voltou a conter a atuação dele à frente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa, sobretudo à época da tragédia de Brumadinho, em janeiro do ano passado.Áurea Carolina (Psol) se apresentou e chamou os eleitores ao site de sua campanha. Marcelo Souza e Silva (Patriota) se dirigiu a líderes lojistas e prestadores de serviços. O programa de Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) voltou a apresentá-lo, classificando-o, inclusive, como “homem de fé inabalável”.Embora tenha direito a tempo de rádio e TV, Fabianoainda não aparece na propaganda eleitoral. Envolvido em um imbróglio com seu partido , o Pros, o empresário não teve as inserções enviadas à Justiça Eleitoral.Em decorrência do baixo desempenho nas eleições de 2018, PMN, PTC, DC, Rede, PCB, PCO, PMB, PRTB, PSTU e Unidade Popular (recém-criado) não possuem tempo de TV para o pleito deste ano.Da lista citada, quatro partidos têm candidatos a prefeito em BH. Desta forma, os postulantes a seguir não aparecerão no ar durante a campanha: Bruno Engler (PRTB), Wanderson Rocha (PSTU), Marília Domingues (PCO) e Cabo Washington Xavier Xavier (PMB).A propaganda eleitoral gratuita segue até 12 de novembro. As inserções em bloco, que desde 2016 são exclusivas para candidatos a prefeito, ocorrem de segunda-feira a sábado.No rádio, as inserções vão ao ar em dois horários: das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Os blocos de TV são veiculados das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.O primeiro turno das eleições municipais deste ano será em 15 de novembro. O segundo, caso necessário, será no dia 29 do mesmo mês.