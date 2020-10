Indicação de Bolsonaro ao STF abre crise com apoiadores evangélicos

Brasília – De um dia para o outro, o presidente Jair Bolsonaro viu mudar o seu prestígio junto aos evangélicos. Tão ben-quisto por esse grupo religioso, que o apoia desde as eleições de 2018, o presidente se tornou alvo de críticas e passou a ser chamado de “traidor” depois de ter indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF) o desembargador Kassio Nunes Marques, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). O ataque foi uma reação ao fato de Bolsonaro não ter cumprido com a promessa de escolher um nome “terrivelmente evangélico” para ocupar uma cadeira na Suprema Corte, mas também expõe o receio do segmento de que o presidente esteja deixando de lado temas fundamentais para os cristãos, entre eles a defesa do conservadorismo e a criminalização do aborto.





Desembargador Kassio Nunes já defendeu pautas estranhas aos interesses do evangélicos como o salário-maternidade para as índias Maxakali de Minas Gerais (foto: Samuel Figueira /TRF1)



Na visão de algumas lideranças evangélicas, a nomeação de Kassio Nunes significa retrocesso em relação às questões que envolvem os interesses desse importante grupo de apoiadores do presidente da República. Desde queanunciou a opção pelo desembargador, o passado do eleito foi minimamente analisado e, entre as descobertas, foi revelado que em sua tese de mestrado, cujo tema foi “Concretização judicial do direito à saúde”, Kassio citou a legalização do aborto nos Estados Unidos e não fez ressalvas à prática. No mesmo documento acadêmico, o candidato ao STF defendeu que o Judiciário pode ser acionado para fazer frente à maioria conservadora.

Em outra publicação, desta vez em uma edição de 2014 da revista do TRF-1, o desembargador trata sobre o salário-maternidade às índias maxakalis de Minas Gerais. Além de ser a favor de que elas tenham direito ao benefício previdenciário antes dos 16 anos, Kassio Nunes não mostra objeções quanto à cultura do grupo indígena, que defende uma precoce iniciação sexual das adolescentes maxakalis a partir dos 13 anos, e que elas tenham relações com vários índios para facilitar a gestação.





Por mais que Bolsonaro tenha dito em alguns eventos públicos e em transmissões nas suas redes sociais que o escolhido para a Suprema Corte discorda do aborto e que ele defende a família, o posicionamento do presidente não tem sido o suficiente para acalmar a classe evangélica, que espera explicações e a defesa do próprio desembargador sobre esses assuntos. Kassio Nunes terá a oportunidade de se posicionar no próximo dia 21, quando será sabatinado pelo Senado.





Um dos principais líderes evangélicos do país, o pastor Silas Malafaia, presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, tem sido o maior crítico da indicação do magistrado ao STF. Nas últimas semanas, o pastor usou as suas páginas na internet quase que diariamente para reclamar de Bolsonaro e de Kassio Nunes.





Amigo do presidente, o religioso disse ser “aliado, mas não alienado do presidente”. Ele tem pedido que Bolsonaro reconsidere a indicação. O fato de Kassio Nunes ter sido indicado ao TRF-1 pela ex-presidente Dilma Rousseff e o “aval” de rivais de Bolsonaro à nomeação dele para o Supremo, como o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, alimentaram ainda mais a insatisfação de Malafaia e de outros evangélicos, que tacharam o presidente da República de “petista”. Além disso, as incongruências no currículo do desembargador, como a de que ele teria cometido plágio em sua tese de mestrado e que não teria concluído pós-graduação na Espanha — o que fez Kassio Nunes corrigir o título no currículo de “postgrado” para “curso” —, também revoltaram os apoiadores de Bolsonaro.





Insatisfação antiga Os aliados do presidente já vinham inconformados com Bolsonaro desde que ele passou a se aproximar dos partidos do Centrão no Congresso em busca de uma maior sobrevivência política. Junto a isso, a indicação de Kassio Nunes ao STF reforçou a avaliação de que o presidente quer livrar a própria pele e a da sua família, visto que ele é investigado por suposta interferência política na Polícia Federal e vê o nome do filho e senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) atrelado a um suposto esquema de corrupção quando era deputado estadual no Rio de Janeiro.





“É indefensável essa indicação, que tem as digitais, sim, do Centrão, que representa realmente essa política da troca de favores, de barganha, que está sempre ao lado do poder. Então, parece que outros interesses estão motivando isso tudo, não sei se para proteger familiares. Há alguma coisa nesse sentido. A esperança de todo um povo está sendo colocada de lado”, reclamou o senador Eduardo Girão (Podemos-CE).





Para o parlamentar, a escolha de Bolsonaro é uma afronta ao combate à corrupção e à prisão após condenação em segunda instância, visto que Kassio é tido como um magistrado “garantista”, que prioriza as garantias dos réus. “É uma frustração para os conservadores do Brasil e das pessoas que querem uma política com mais ética”, acrescenta Girão.