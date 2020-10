Bolsonaro viaja a São Paulo e deve passar feriado no litoral

O presidente Jair Bolsonaro viajou a São Paulo nesta sexta-feira, 9, e deve passar o feriado no litoral paulista, de acordo com informações do Palácio do Planalto.



A Presidência da República não divulgou detalhes da agenda de Bolsonaro. Ele deve ficar em Guarujá no fim de semana. O presidente é esperado ainda para a partida de futebol entre Santos e Grêmio no domingo, 11, na Vila Belmiro.