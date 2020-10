Bolsonaro comemora morte de Che Guevara: 'Legado só inspira marginais, drogados e escória da esquerda'

AM

Jair Bolsonaro e Che Guevara (foto: Redes Sociais/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou as redes sociais nesta sexta-feira (9) para exaltar a morte do Ernesto Che Guevara, um dos principais líderes da Revolução Cubana (1950). Hoje se completam 53 anos desde a morte do guerrilheiro. (sem partido) usou as redes sociais nesta sexta-feira (9) para exaltar a morte doum dos principais líderes da(1950). Hoje se completam 53 anos desde a morte do guerrilheiro.

"Morria na Bolívia o facínora comunista Che Guevara, cujo legado só inspira marginais, drogados e a escória da esquerda. Com seu fim, o comunismo perdia força na América Latina, mas voltaria via Foro de SP, o qual seguimos combatendo", escreveu Bolsonaro no Twitter.



Os comentários na postagem seguem o mesmo tom de ironia do presidente, associando Che ao PT e ao Foro de São Paulo.

O nome Che Guevara está entre os assuntos mais falados no Twitter.





Entenda

Ernesto Guevara, mais conhecido como "Che" Guevara, foi um revolucionário marxista, médico, autor, guerrilheiro, diplomata e teórico militar argentino.





Figura importante da Revolução Cubana, ele foi executado em 9 de outubro de 1967.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa