Candidato a prefeito em Itabira, Marco Antônio Lage testa positivo para COVID-19

Marco Antônio teve de interromper campanha pelas ruas de Itabira (foto: Reprodução/Facebook Marco Antônio Lage) Itabira nas eleições municipais deste ano, Marco Antônio Lage (PSB) testou positivo para o novo coronavírus. Ele, contudo, afirmou que passa bem e está assintomático, em comunicado emitido nessa quinta-feira. Candidato a prefeito denas eleições municipais deste ano,(PSB) testou positivo para o. Ele, contudo, afirmou que passa bem e está assintomático, em comunicado emitido nessa quinta-feira.









“Queria agradecer as centenas de mensagens que recebemos eu e o vice Marco Antônio Gomes pelo teste positivo de COVID. Estamos bem, ele está super bem. Trabalhei o dia inteiro, desde 7h da manhã continuei no mesmo ritmo. Claro, no computador, no WhatsApp, no telefone, o tempo todo em contato, conversando com as pessoas. Com reuniões em grupos, mantendo nossa jornada de campanha para discutir Itabira”, disse Lage, durante transmissão ao vivo nas redes sociais nessa quinta.





As eleições municipais deste ano acontecem em 15 de novembro. Concorrem com Marco Antônio cinco candidatos: Alexandre Banana (PT), Cléverson Boim (Republicanos), Jânio Nunes (Psol), Marcinho da Loteria (Avante) e Ronaldo Magalhães (PTB).