Eleições 2020: Confira a agenda dos candidatos à PBH nesta quarta (7/10)

(foto: Arte: Paulo Miranda/EM/D.A Press)

Áurea Carolina (Psol): Entrevistas à imprensa pela manhã. À tarde, compromissos com integrantes do Fórum Metropolitano de Hip Hop.

Bruno Engler (PRTB): Caminhada com apoiadores na região nordeste da capital pela manhã. Reunião com equipe e correligionários e agenda parlamentar na ALMG à tarde.

Cabo Xavier (PMB): Não informou compromissos até a divulgação deste boletim.

Fabiano Cazeca (Pros): Visita com lideranças ao bairro Alto Vera Cruz pela manhã. À tarde, entrevista para a imprensa.

João Vitor Xavier (Cidadania): Reunião no Sindicato dos Jornaleiros e encontro com empreendedores digitais e profissionais de tecnologia em evento pela manhã. À noite, debate de ideias com estudiosos (Evento Libertalks).

Lafayette Andrada (Republicanos): Pela manhã, gravação de programa para o horário eleitoral gratuito de rádio e TV. À tarde, participará de sessão remota da Câmara Federal, cumprido agenda parlamentar.

Luisa Barreto (PSDB): Produção de material para internet pela manhã e reunião com lideranças da comunidade nipônica de Belo Horizonte à tarde.

Marcelo Souza e Silva (Patriota): Reuniões internas com o partido pela manhã. À tarde, visita a comerciantes da região da Savassi.

Marília Domingues (PCO): Não informou compromissos até a divulgação deste boletim.

Nilmário Miranda (PT): Não informou compromissos até a divulgação deste boletim.

Rodrigo Paiva (Novo): Pela manhã, videoconferência com o presidente da Cohab e caminhada por Venda Nova. À tarde, caminha no bairro Céu Azul e Planalto. Debate sobre educação no final do dia.

Wadson Ribeiro (PCdoB): Não informou compromissos até a divulgação deste boletim.

Wanderson Rocha (PSTU): Gravação de vídeos para a campanha no decorrer do dia.

Wendel Mesquita (Solidariedade): Não informou compromissos até a divulgação deste boletim.

*Estagiário sob supervisão de Álvaro Duarte