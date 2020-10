Bolsonaro volta defender Kassio Marques: 'Pô, comunista está cheio aqui no Brasil'

Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Redes Sociais/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defender sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) em frente ao Palácio da Alvorada nesta terça-feira (6). Ao falar sobre Kassio Marques, o chefe do Executivo brincou com o fato dele ser chamado de “comunista”. O presidente(sem partido) voltou a defender sua indicação ao SupremoFederal (STF) em frente ao Palácio da Alvorada nesta terça-feira (6). Ao falar sobre Kassio Marques, o chefe do Executivo brincou com o fato dele ser chamado de “comunista”.

Nas redes sociais, um dos grandes apoiadores do presidente, o escritor Olavo de Carvalho respondeu Bolsonaro. “A pergunta não é essa, presidente. É: Que perigo o tal Kassio representa para o Foro de São Paulo? E o senhor sabe a resposta: Nenhum.”

Polêmica

Alguns apoiadores do presidente não gostaram da indicação do desembargador ao Supremo. Isso porque, Kassio já teve envolvimento com o Partido dos Trabalhadores (PT).



No dia em que Bolsonaro anunciou o nome do seu primeiro escolhido ao STF, a hashtag #BolsonaroPetista ficou entre as mais faladas nas redes sociais.





Apesar disso, no último domingo (4), Bolsonaro escreveu em uma rede social, que Kassio Marques estava “100% alinhado” com ele. Segundo o presidente, o juiz é contra o aborto, a favor do porte de armas e defende a família.

