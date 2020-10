Bolsonaro: 'Indicar para o Supremo é igual escalar Seleção Brasileira'

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Agência Brasil/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defender a indicação do juiz Kassio Marques para o Supremo Tribunal Federal (STF) na manhã desta segunda-feira (5). Em tom de brincadeira, Bolsonaro foi até alguns apoiadores que esperavam por ele no jardim do Palácio da Alvorada e questionou: “Tem muita crítica para minha indicação ao Supremo aí?”. voltou a defender a indicação dopara ona manhã desta segunda-feira (5). Em tom de brincadeira, Bolsonaro foi até alguns apoiadores que esperavam por ele no jardim doe questionou: “Tem muita crítica para minha indicação ao Supremo aí?”.









Bolsonaro escreveu, no último domingo (4), em uma rede social, que Kassio Marques estava “100% alinhado” com ele. Segundo o presidente, o juiz é contra o aborto, a favor do porte de armas e defende a família.





Apesar disso, quando foi questionado por um dos apoiadores sobre as acusações de Marques ser comunista, por ter relação com o Partido dos Trabalhadores (PT), Bolsonaro minimizou o fato. “Acusam ele de ser comunista porque ele trabalhou com o PT. O Tarcísio trabalhou também com o PT. Parece que o ministro da Defesa também trabalhou com o PT. Um montão de militar aqui serviu no governo do PT.”





Entenda

O presidente escolheu sua a primeira de duas indicações para o Supremo Tribunal Federal. O nome apresentado, apesar de ter sido comemorado pelo meio jurídico não agradou os apoiadores do governo. Isso porque, Kassio Marques não representa a parte conservadora de Bolsonaro.

Depois da indicação, a hastag #Bolsonaropetista acabou ficando entre as mais faladas do Twitter.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa