Heleno rebate acusações de Sara Winter e diz que encontro foi 'amistoso, educado e produtivo'

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI),, rebateu as acusações da militante extremista, que divulgou um vídeo reclamando de ser excluída pelo governo Bolsonaro. Segundo Heleno, o encontro com a ativista foi “amistoso, educado e produtivo.”





Segundo o ministro, o objetivo da reunião, que contou com a participação de outros membros do grupo “300 do Brasil”, liderados por ela, era “aconselhá-los a moderar suas posições e colaborar com a segurança de todos na porta do Alvorada” e não houve “qualquer tipo de discórdia, reprimenda ou ameaça”.

Em maio, recebi Sara Winter e alguns membros dos %u201C300 do Brasil%u201D. Travamos um diálogo amistoso, educado e produtivo. Objetivo era aconselhá-los a moderar suas posições e colaborar com a segurança de todos na porta do Alvorada. Não houve qq tipo de discórdia, reprimenda ou ameaça. %u2014 General Heleno (@gen_heleno) October 5, 2020

Entenda

Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, no dia 24 do mesmo mês. Apesar disso, ela ainda precisa usar tornozeleira eletrônica.



Quem é Sara Winter, que chamou Alexandre de Moraes de 'arrombado'

A extremista é investigada por ataques, praticados de forma continuada contra o ministro Alexandre de Moraes. Sara foi presa em 15 de junho, mas deixou aFeminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, no dia 24 do mesmo mês. Apesar disso, ela ainda precisa usar tornozeleira eletrônica.é investigada por ataques, praticados de forma continuada contra o ministro Alexandre de Moraes.

