Sebrae lança guia com 10 propostas para candidatos nas eleições municipais

Sede do Sebrae-MG em Belo Horizonte (foto: Sebrae-MG/Reprodução)

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas () lançou nesta segunda-feira (28) umnas eleições deste ano com sugestões de políticas públicas voltadas para onos municípios.

A iniciativa tem por finalidade estimular a adoção de soluções para geração de emprego e renda e de recuperação e fortalecimento dos pequenos negócios locais pelos futuros gestores dos municipais.

O Guia “10 dicas do Sebrae para o candidato” apresenta ideias para planos de governo de desenvolvimento econômico local. A educação empreendedora nas escolas municipais e a qualificação dos profissionais autônomos estão entre as propostas da publicação.

O lançamento nacional do guia foi realizado em evento virtual e contou com a presença do diretor-presidente do Sebrae, Carlos Melles, do presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa (FPMMPE), Senador Jorginho Mello (PL-SC), e de Glademir Aroldi, presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

A elaboração e divulgação do documento conta com o apoio da FPMMPE, da CNM, da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), do Instituto Rui Barbosa (IRB), da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON).

Minas Gerais

A diretoria do Sebrae em Minas Gerais engrossou a publicação nacional com propostas direcionadas para a realidade dos 853 municípios do estado. Segundo o Sebrae-MG, os pequenos negócios locais respondem por 99,1% das empresas do estado de Minas Gerais, 61% dos empregos formais e 27% do PIB estadual.

O diretor técnico do Sebrae-MG, João Cruz, disse que o adendo feito pela unidade em Minas traz, além das ideias originais, mais propostas de medidas emergenciais e estruturantes projetadas para o progresso econômico dos municípios mineiros.

João Cruz afirmou que o Sebrae está presente em todo o território do estado, através dos escritórios microrregionais, e preparado para auxiliar os futuros gestores municipais na implementação das políticas sugeridas no Guia.

Veja o “Guia do Candidato Empreendedor”

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz