Treze deputados mineiros concorrem nas eleições municipais de 2020

BH concentra o número de parlamentares na corrida eleitoral (foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados; Clarissa Barçante/Assembleia Legislativa de Minas Gerais) Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no último sábado, a população conheceu oficialmente os postulantes aos cargos de prefeito e vereador de cada cidade nas eleições municipais deste ano. Em Minas Gerais, 13 candidatos estão em mandato como deputado federal ou estadual e abdicariam da função para assumir o cargo máximo no Executivo. Com o fim do prazo para registro de candidatura no









O número, contudo, apresenta queda em relação às últimas eleições municipais, em 2016. Naquele ano, 11 parlamentares saíram como candidato ao Executivo. Desses, somente três saíram vitoriosos e deixaram a ALMG.





Já na Câmara dos Deputados, quatro deputados federais sairão como candidatos: Dois tentarão chegar à Prefeitura de Belo Horizonte, enquanto um tenterá em Governador Valadares e outra em Juiz de Fora.





Assim como na ALMG, também há diminuição de um pleito para outro em relação a Minas Gerais. Em 2016, oito congressistas disputaram as eleições para o Executivo municipal, e somente um se elegeu.





As eleições municipais deste ano ocorrerão em 15 de novembro (primeiro turno) e no dia 29 do mesmo mês, caso necessário segundo turno. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o pleito foi adiado, já que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) previa o primeiro turno para 4 de outubro e o segundo para 25 do mesmo mês.

Veja, abaixo, os "candidatos deptuados" de Minas Gerais:





Deputados estaduais





Bruno Engler (PRTB) - Belo Horizonte

João Vítor Xavier (Cidadania) - Belo Horizonte

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) - Belo Horizonte

Marília (PT) - Contagem

Professor Irineu (PSL) - Contagem

Delegada Sheila (PSL) - Juiz de Fora

Leninha (PT) - Montes Claros

Douglas Melo (MDB) - Sete Lagoas

Delegado Heli Grilo (PSL) - Uberaba





Deputados federais





Áurea Carolina (Psol) - Belo Horizonte

Lafayette Andrada (Republicanos) - Belo Horizonte

Leonardo Monteiro (PT) - Governador Valadares

Margarida Salomão (PT) - Juiz de Fora