Bruno Engler mantém candidatura à PBH e ameaça ir à Justiça por vice

Bruno Engler e Coronel Cláudia Romualdo em coletiva nesta segunda-feira (28) (foto: Marco Faleiro/Especial para o EM)

O deputado estadual(PRTB) afirmou, em coletiva nesta segunda-feira (28), que manterá a sua candidatura a, mas disse que ainda aguarda uma ingerência do presidente nacional do PRTB,, para solucionar o impasse do duplo registro de chapa.

apontou dois registros da candidatura docom diferentes candidatos a vice-prefeito. Bruno Engler promoveu o registro tendo acomo companheira de chapa. A executiva do partido na capital mineira, entretanto, realizou outro protocolo, tendo, presidente municipal da sigla, como vice.

Nesse domingo (27), Bruno Engler divulgou vídeo na internet denunciando o embate e se dizendo vítima de “pilantragem” e “maracutaia”. Mauro Quintão também se manifestou por meio de vídeo nas redes sociais e exigiu retratação.

Na coletiva desta segunda-feira, Bruno, que se apresentou ao lado da Coronel Cláudia Romualdo, assegurou que mantém a candidatura e avisou que não se furtará em judicializar o impasse, caso não seja solucionado pela direção nacional do PRTB.

“Caso a gente não consiga solucionar internamente, temos uma equipe jurídica forte montada ao nosso redor e vamos para a campanha à Prefeitura de Belo Horizonte. A minha vice é a coronel Cláudia”, afirmou o candidato.

Além do mandato na Assembleia Legislativa (ALMG), Bruno Engler atua como coordenador do Movimento Direita Minas, de promoção de pautas conservadoras no estado.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa