Boulos alfineta Bolsonaro: 'O sonho dele é transformar a PF numa Gestapo'

AM

Candidato a prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) (foto: Redes Sociais/Reprodução) candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) usou as redes sociais nesta segunda-feira (28) para alfinetar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), após ser intimado pela Polícia Federal (PF) para prestar depoimento sobre postagens críticas ao governo federal. Segundo ele, o presidente quer intimida-lo. (PSOL) usou as redes sociais nesta segunda-feira (28) para alfinetar o presidenteapós ser intimado pelapara prestar depoimento sobre postagens críticas ao governo federal. Segundo ele, o presidente quer intimida-lo.

Bolsonaro quer nos intimidar. Seu sonho é transformar a PF numa Gestapo. Não vamos permitir. Mais do que isso: vamos derrotar o bolsonarismo em SP e começar a virar esse jogo! %u2014 Guilherme Boulos 50 (@GuilhermeBoulos) September 28, 2020









De acordo com o candidato, o presidente quer eleger Russomanno e por isso teria pedido ajuda da PF. Na semana passada, Bolsonaro mostrou apoio a Celso Russomanno (Republicanos).





O advogado de Boulos, Alexandre Pacheco Martins, esteve na Polícia Federal em Brasília na manhã de hoje para pegar cópias da investigação. O canditato deve depor a partir de 8 de outubro.





O nome de Boulos e a palavra “Gestapo” estão entre os assuntos mais falados no Twitter.

O que é a Gestapo?



"Geheime Staatspolizei", abreviado Gestapo, era a polícia secreta oficial da Alemanha nazista. A atuação da Gestapo era baseada no Decreto para a Proteção do Povo e do Estado, assinado em 1933 pelo presidente alemão, Paul von Hindenburg.

De acordo com esse documento, agentes secretos podiam agir como bem entendessem contra os opositores (ameaça comunista). O decreto também restringia direitos civis, como a liberdade de expressão e a de imprensa.

Repercussão



Então a PF agora é a Gestapo do bolsonaro?



A PF intimar o Boulos por ter criticado o bozo é tentativa de censura.

Seria a nova função da PF agora perseguir e tentar calar a oposição?



Quero ver a PF investigar a laranja Micheque e os 89 mil que o Queiroz depositou na conta dela pic.twitter.com/mhxVqF9LVz %u2014 Victor Carvalho (@vittocarvalho) September 28, 2020

Quanto mais bater, mais o Boulos cresce! pic.twitter.com/hcJPYKot5j %u2014 Anderson %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %u2600%uFE0F (@andersonpsol50) September 28, 2020

Fotos publicadas nas redes sociais do candidato Boulos mostram que ele não respeitou o distanciamento social ontem.



As fotos mostram o invasor cercado de meia dúzia de apoiadores amontoados em cima dele para dar impressão de multidão. %u2014 %uD835%uDE44%uD835%uDE6F%uD835%uDE56%uD835%uDE57%uD835%uDE5A%uD835%uDE61%uD835%uDE61%uD835%uDE5A %u265A (@IzabelleFores) September 28, 2020

GUILERME BOULOS

"Bolsonaro quer nos intimidar. Seu sonho é transformar a PF numa Gestapo. Não vamos permitir. Mais do que isso: vamos derrotar o bolsonarismo em SP e começar a virar esse jogo!"

DEIXE AQUI SUA RISADA.

JÁ COMEÇOU O VITIMISMO?

TEM MEDO DE RESPONDER PELOS SEUS ATOS? %u2014 FamíliaDireitaBrasil (@BrazilFight) September 28, 2020

O presidente Jair Bolsonaro disse que PF não é Polícia Federal...



Ao intimar Guilherme Boulos por criticas ao governo, a PF prova que Bolsonaro tem razão: PF agora é Gestapo. %u2014 Brisa (@Donna_dBrisa) September 28, 2020





*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa