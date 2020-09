Partido da Mulher registra no TRE candidatura de Cabo Xavier para disputar Prefeitura de BH

--> --> --> -->

Cabo Xavier e sua colega de chapa, a gestora de tecnologia da informação Paula Maia (foto: Reprodução/Facebook)

Mais um candidato que disputará o comando daregistrou sua candidatura no Tribunal Regional de Minas Gerais (TRE-MG) na Justiça Eleitoral.





O registro da candidatura do(PMN) ocorreu na manhã deste sábado (26), ao lado da colega de chapa e candidata a vice, a gestora de Tecnologia da Informação Paula Maia.



Com o registro de Xavier, o número de candidatos que registraram sua candidatura junto à Justiça Eleitoral, sobe para 11 de um total de 16 que tiveram seus nomes aprovados em convenções partidárias.



O prazo para registrar os nomes na Justiça Eleitoral para a campanha a prefeituras e câmaras municipais em todo o país termina neste sábado. As candidaturas dependem agora de análise dos magistrados da Justiça Eleitoral, que podem impugnar nomes que não estejam de acordo com as regras eleitorais.



Até lá, de acordo com o calendário eleitoral, começa neste domingo a caça aos votos.