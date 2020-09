Caça aos votos começa neste domingo em BH

Fila de votação no Colégio Estadual Central, em 2018: dois anos depois, 1.943.184 eleitores vão votar para prefeito e vereador em Belo Horizonte (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS %u2013 7/10/18)

Começa nesta domingo (27) a corrida pelo comando da Prefeitura de Belo Horizonte e pelas vagas na Câmara Municipal, quando os candidatos estarão autorizados pela Justiça Eleitoral a disputar a preferência de 1.943.184 eleitores, conforme registro de agosto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com debate de suas propostas nas ruas e na internet. Até ontem, 10 já registraram candidatura. Outras seis também foram anunciadas e só têm até hoje à noite para fazer o registro. Em período eleitoral breve e atípico, devido à pandemia do novo coronavírus, muitos não vão perder tempo e começam a campanha já no primeiro dia.





A Justiça Eleitoral, portanto, estabeleceu regras para a campanha on-line, que deverão ser observadas rigorosamente pelos partidos, candidatos e suas equipes. Estão vedados, por exemplo, os impulsionamentos de publicações feitas por terceiros, o disparo em massa de mensagens e a propaganda em sites de quaisquer empresas, organizações sociais e órgãos públicos. Os candidatos também serão responsabilizados por conteúdo enganoso ou descaracterizado que for utilizado em suas ações de campanha.





Os concorrentes acompanham com atenção os boletins epidemiológicos da COVID-19 para traçar as estratégias de campanha nas ruas. Alguns, entretanto, já afirmaram que não vão abrir mão do contato direto com os eleitores, mas obedecerão às restrições e aos protocolos sanitários impostos pela pandemia.





Nas ruas, será permitido o posicionamento de mesas com material impresso e bandeiras móveis entre as 6h e as 22h, desde que não atrapalhem o trânsito de veículos e pedestres. Os carros de som só serão permitidos em carreatas, passeatas ou durante comícios e reuniões. Candidatos de partidos ou de coligações com maior tempo de rádio e televisão também apostam nesses meios tradicionais para se comunicar com os eleitores. A propaganda gratuita em rádio e TV começará em 9 de outubro.





A Justiça Eleitoral vem estimulando a população a fazer o controle da propaganda. Além da possibilidade de denúncias nos cartórios eleitorais e no Ministério Público Eleitoral, também será lançado o aplicativo Pardal, específico para informar irregularidades de campanhas. Todas as denúncias requerem identificação do denunciante.