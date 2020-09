Câmara aprova reajuste para policiais e bombeiros do DF; medida custa meio bilhão por ano

Policiais civis e militares e bombeiros do DF terão aumento de salário retroativo a janeiro de 2020 (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) Câmara aprovou, nesta segunda-feira (21/9), a Medida Provisória (MP) 971/20, que concede aumento salarial para os policiais civis e militares e bombeiros do Distrito Federal. Os deputados não mudaram o texto original do governo e mantiveram a correção retroativa a janeiro de 2020. O plenário da, nesta segunda-feira (21/9), a Medida Provisória (MP) 971/20, que concedepara oscivis e militares edo Distrito Federal. Os deputados não mudaram o texto original do governo e mantiveram a correção retroativa a janeiro de 2020.









O impacto anual da medida chega a R$ 519,3 milhões, de acordo com cálculos do GDF. O reajuste a militares custará R$ 370,2 milhões por ano e o das carreiras da Civil, R$ 149 milhões. A medida alcança 16,3 mil militares ativos, 14,2 mil inativos e 3,5 mil pensionistas. Na Polícia Civil, serão beneficiados 4,2 mil servidores ativos, 4,2 mil aposentados e mil pensionistas.





Fundo Constitucional





Os aumentos serão pagos com dinheiro do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), bancado pela União. Neste ano, R$ 15,73 bilhões foram reservados para cobrir gastos com segurança pública, saúde e educação no DF. O relator da matéria, deputado Luis Miranda (DEM-DF), enfatizou que, como o reajuste já era previsto e será custeado pelo FCDF, não há aumento de gastos.





A MP "corrige significativa defasagem na remuneração do pessoal da segurança pública do DF e ex-Territórios, cujo último ato de revisão ocorreu sete anos atrás", explica o deputado, no parecer. Miranda não aceitou nenhuma das emendas apresentadas à matéria.