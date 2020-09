Calúnia: Ex-pré-candidata diz que vai processar presidente do PTB de Uberaba

Regiane disse na última quinta-feira (17) durante reunião entre apoiadores de Heli Andrade e do vereador Ronaldo Amâncio que foi humilhada pelo PSDB de Uberaba (foto: André Santos)

pastora Regiane Isidoro, ex-pré-candidata à prefeitura de Uberaba pelo PSDB, disse que vai processar por calúnia o presidente do PTB local, JJunior.



LEIA MAIS 07:00 - 27/10/2018 Domingo de eleições coincide com dia do santo das causas impossíveis

20:40 - 05/10/2018 Confira as alterações no trânsito de BH neste domingo de eleições

18:34 - 04/10/2018 Veja o que abre e fecha no domingo de eleições em BH ameaças veladas contra o presidente do PSDB local, Thiago Tiveron e sua filha, após o partido não ter autorizado a candidatura de Regiane à prefeitura de Uberaba. , ex-pré-candidata àdepelo PSDB, disse que vai processar por calúnia o presidente do PTB local,A afirmação veio depois que JJunior disse num programa de rádio da cidade que tem um áudio do marido dela fazendoveladas contra o presidente do PSDB local, Thiago Tiveron e sua filha, após o partido não ter autorizado a candidatura de Regiane à prefeitura de Uberaba.

“Temos gravadas as ameaças veladas. Ele (marido da Regiane) ameaçou querendo dinheiro de volta que ele gastou na pré-campanha. Eles sabiam que eram parceiros e não atores principais, mas atores coadjuvantes para estar somando com a gente. Ninguém a enganou. Ela se enganou”, declarou JJunior, ao explicar que Regiane, antes de divulgar a pré-candidatura à prefeitura de Uberaba, já sabia que a decisão entre os partidos (PSDB e PTB) é de que ela sairia como vice-prefeita ao lado do candidato a prefeito pelo PTB, Tony Carlos. Após não aceitar em sair como vice Regiane decidiu deixar o partido e declarou apoio ao pré-candidato a prefeito Heli Andrade.





Por meio de nota, Regiane disse que JJunior contou mentiras para prejudicar sua imagem e de sua família. "Eu o desafio a publicar o referido áudio/provas, pois o áudio completo mostrará a verdade dos fatos. Apesar de eles (Thiago Tiveron e JJunior) terem convidado a Dona Terezinha Cartafina como vice, tentaram me convencer a reconsiderar a decisão e a vir de vice com Tony Carlos. A ameaça que ele diz que fizemos foi a frase: 'Não façam esta covardia com uma mulher pastora, Deus pesa a mão e vocês também são pais (no sentido de dizer que o que se planta colhe)'".



Regiane ainda afirma na nota: "Desafio ao Sr. Jota Junior a publicar o áudio completo, pois nele vai mostrar que ele proferiu as seguintes frases: 'Você acha que eu queria uma velha de 87 anos como vice? Você é o nosso sonho de consumo'. Como assim? Se eu aceito iriam descartar Dona Terezinha? Isto é um desrespeito à mulher uberabense, que não pode ser usada e vista como negociação política ou descartada assim. Por isto descartei a laranja. E seguirei com minha voz e identidade. Já convoquei meus advogados para providências cabíveis contra esta velha política praticada pelo PTB/PSDB. Calúnia (art. 138 CP) majorado por ter sido feita em veículo de comunicação (art. 141 CP). Detenção de 6 meses a 2 anos e multa + 1/3”, declarou Regiane Isidoro.