Disputa por prefeituras na Grande BH também está muito pulverizada

A menos de dois meses das eleições municipais, a disputa pelas prefeituras, a exemplo de Belo Horizonte, também está pulverizada entre muitas candidaturas, alianças e velhas disputas pelo comando do Executivo na região metropolitana da capital e do entorno. É o caso de Contagem, Betim, Santa Luzia e Ribeirão das Neves, na Grande BH, e de Sete Lagoas e Divinópolis, cidades polo no entorno da capital. Embora o prazo para a homologar os nomes dos candidatos tenha se encerrado na última quarta-feira, os partidos têm até o dia 26, domingo da semana que vem, para oficializar as chapas com o candidato majoritário e o vice, o que indica que haverá intensas negociações nos próximos dias. O pleito está marcado para 15 de novembro em primeiro turno e 29 do mesmo em segundo turno, caso seja necessário