Justiça determina que Flordelis use tornozeleira eletrônica

Flordelis (PSD) (foto: Agência Brasil/Reprodução) Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta sexta-feira (18) que a deputada federal Flordelis (PSD), acusada de ser mandante do assasinato do próprio marido, comece a usar tornozeleira eletrônica e fique em recolhimento domiciliar das 23h às 6h. A decisão é da juíza Nearis dos Santos Carvalho, da 3ª Vara Criminal de Niterói. determinou nesta sexta-feira (18) que a, acusada de ser mandante do assasinato do próprio marido, comece a usare fique em recolhimento domiciliar das 23h às 6h. A decisão é da juíza Nearis dos Santos Carvalho, da 3ª Vara Criminal de Niterói.

Anderson foi executado com mais de 30 tiros na porta de casa. Na época do assassinato, a deputada federal afirmou que se tratava de um assalto. A investigação conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil encontrou, no entanto, divergências nos depoimentos, além de outras evidências.

Na última quarta-feira (16), a deputada não popou elogios a Anderson nas redes sociais. Em meio à investigação ela postou uma declaração de amor para o ex-marido no Instagram.

“Meu Nem, meu amor, você segue vivo dentro de mim. Um ano e três meses longe, parece uma eternidade, mas o que me acalma é a certeza de que mesmo que você não possa voltar, um dia eu vou poder ir até o seu encontro. Sei que preciso continuar e não deixar a felicidade fugir de vez da minha vida, mas a saudade que sinto de você me deixa paralisada”, escreveu.





Câmara





Flordelis também entregou, na quarta-feira, sua defesa por escrito à Corregedoria da Câmara dos Deputados, no processo a que responde por quebra de decoro parlamentar. O caso pode levar Flordelis à perda do mandato.



* Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa