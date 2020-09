De ministro a advogado: Sergio Moro tira carteira da OAB

AM

O ex-juiz da Lava-Jato mudou de lado. Sergio Moro agora é advogado (foto: OAB/Reprodução) ex-juiz da Lava-Jato mudou de lado. Sergio Moro agora é advogado. A carteira da OAB no Paraná foi expedida há dois dias (15/09) e Moro agora pode advogar. mudou de lado.agora é advogado. A carteira dafoi expedida há dois dias (15/09) e Moro agora pode advogar.









Ele é professor no Uniceub em uma disciplina voltada para a pós-graduação com foco no combate a corrupção e lavagem de dinheiro.





O ex-juiz deixou a magistratura no Paraná depois de mais de 20 anos na carreira para assumir o cargo no governo de Jair Bolsonaro.





Ao deixar o Ministério da Justiça em abril, ele entrou num período de quarentena remunerada, com salário de ministro, ou seja, R$ 31 mil.



Com o fim da quarentena em breve, Moro precisa buscar uma nova atividade.