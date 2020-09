Lula quebra quarentena e tira foto sem máscara ao lado de Renan Calheiros

Recebi a visita do ex-presidente @LulaOficial no hospital. Durante a conversa, ele me perguntou se eu estava bem. Respondi que aguento jogar os 90 minutos, mas que a prorrogação não garanto. pic.twitter.com/4DACB5JOgA %u2014 Renan Calheiros (@renancalheiros) September 17, 2020

"Recebi a visita do ex-presidente @lulaoficial no hospital. Durante a conversa, ele me perguntou se eu estava bem. Respondi que aguento jogar os 90 minutos, mas que a prorrogação não garanto", escreveu Renan Calheiros no Twitter.