PUNIÇÃO

Dallagnol é punido com censura após criticas a Renan Calheiros Por nove votos a um, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiu punir ex-coordenador da força-tarefa da Lava-Jato no Paraná, Deltan Dallaganol; censura atrasa a progressão na carreira e serve de agravante em processos