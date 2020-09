Após Maia testar positivo para COVID, convidados que estiveram com ele em casamento fazem exames

A suspeita é de que Maia tenha pegado o coronavírus na posse do ministro Luiz Fux na presidência do STF (foto: Luis Macedo / Camara dos Deputados) Câmara, Rodrigo Maia, confirmou que está com COVID-19, os telefones de autoridades e da nata da sociedade de Brasília não pararam de tocar. Do outro lado da linha, a pergunta que mais se ouvia: você chegou perto de Maia no casamento do último sábado (12)? Assim que o presidente da, Rodrigo Maia, confirmou que está com COVID-19, os telefones de autoridades e da nata da sociedade denão pararam de tocar. Do outro lado da linha, a pergunta que mais se ouvia: você chegou perto de Maia no casamento do último sábado (12)?





Apesar de todos os cuidados tomados pelos organizadores da festa — foram distribuídas máscaras e havia álcool em gel por toda casa —, depois que as autoridades presentes, incluindo Maia, se sentiram à vontade para ficar sem máscaras, todo mundo se liberou.





Agora, há uma correria danada entre os presentes no casamento para fazer exames. A suspeita é de que Maia tenha pegado o novo coronavírus na posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). Pelo menos cinco pessoas que estiveram no STF na quinta-feira passada (10/09) já foram diagnosticadas com COVID-19.