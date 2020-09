Cristiane Brasil indo à Polícia: 'Não sei cadê esse enriquecimento ilícito'

Antes de se apresentar à Polícia na tarde desta sexta-feira, 11, a ex-deputada federal Cristiane Brasil (PTB), filha de Roberto Jefferson, se manifestou, em vídeo, sobre a ordem de prisão. Pré-candidata à Prefeitura, ela afirmou que há interesses políticos por trás da denúncia. Cristiane é acusada de desvios em contratos da Fundação Leão XIII, que é voltada para a assistência social.



"A caneta pesou na hora de me dar essa prisão, isso faltando dias para a eleição. Vocês não vão me dizer que esse é uma prisão que tem um cunho político?", afirmou a ex-deputada.



Cristiane também questionou a contemporaneidade do mandado de prisão e colocou sob suspeita operações recentes contra outros dois pré-candidatos: Marcelo Crivella (Republicanos) e Eduardo Paes (DEM), que foram foram alvo de buscas e apreensões nesta semana.



"É um absurdo que uma denúncia antiga, de 2012, 2013, esteja sendo cumprida agora. Um mandado de prisão preventiva contra mim, faltando dias para a eleição", disse.



A ex-deputada apelou ainda a supostos maus bocados financeiros para negar enriquecimento ilícito ou envolvimento nos desvios milionários.



"Eu devo o banco, aliás devo empréstimos que eu tive que pagar para dois motoristas que não mereciam. Eu devo o cartão de crédito, agora eu estou devendo a faculdade da minha filha, porque eu investi o meu parco dinheiro na pré-campanha, para poder concorrer à prefeita. Eu devo a várias pessoas, porque eu acredito na causa política, não tenho nem carro, eu ando de Uber, eu ando de metrô. Não sei cadê esse enriquecimento ilícito", afirmou.



A filha de Roberto Jefferson também afirmou que o governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), que assumiu após o afastamento de Wilson Witzel (PSC), foi poupado da operação em razão do foro privilegiado, de modo que o pedido de prisão pôde ser encaminhado à primeira instância.



"O STJ (Superior Tribunal de Justiça) negaria o pedido de prisão do atual governador. Interessava prender a nós, que somos candidatos", disse Cristiane. "Vejo dedo político nessa história", completou.