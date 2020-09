Bolsonaro chega ao Planalto após vistar obras de ferrovia na Bahia

Nesta sexta-feira, 11, o presidente Jair Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto após viagem à Bahia para visitar as obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Pelo Twitter, Bolsonaro compartilhou momentos em que cumprimentou apoiadores nas cidades de Barreiras e São Desidério, o que gerou aglomeração. O presidente não usava máscara de proteção nas imagens.



Pela manhã, durante cerimônia, Bolsonaro fez um discurso no qual disse que o governo federal está "se aproximando cada vez mais das autoridades do Judiciário". A fala ocorreu quase simultaneamente à decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que o presidente preste depoimento pessoalmente no inquérito que apura possível interferência na Polícia Federal.