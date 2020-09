Deputado do Novo não é mais um dos vice-líderes de Zema na Assembleia

Guilherme da Cunha deixou a vice-liderança governista nesta semana (foto: Guilherme Bergamini/ALMG)

Articulação

O deputado(Novo) não é mais um dos vice-líderes do governo de Romeu, do mesmo partido, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele comunicou a decisão ao chefe do Executivo e, também, ao líder Raul Belém (PSC). Nessa quarta-feira (9), o deputado se encontrou com o governador para tratar a questão.O posto ocupado por Guilherme deve continuar nas mãos do. A tendência, segundo apurou o, é a escolha de Laura Serrano para o cargo. Além dela e de Guilherme, o partido é representado, no Legislativo, pelo deputado Bartô. A decisão final, contudo, é do líder Belém.À reportagem, o ex-vice líder explicou que deixa a articulação do governo para focar em projetos que possam, nas palavras dele, “desburocratizar” o Estado. O deputado compõe frente parlamentar instituída para tratar do tema.“Isso (desburocratização) vai demandar mais tempo de mim agora. Um tempo que antes, eu me dedicava a criar pontes e ajudar o governo a ter diálogo melhor com o Parlamento. Então, como não quero ser um líder relapso ou decorativo, e acredito que seja uma função importante, acho melhor me afastar”, pontuou.A saída de Guilherme ocorre menos de uma semana após o Executivo conseguir aprovar, ainda que com sensíveis mudanças, a Reforma da Previdência estadual . À reportagem, ele negou que a saída tenha ocorrido por conta do teor do pacote aprovado.“A reforma foi aprovada da maneira que tinha que ser. Ela ainda é muito boa para Minas Gerais”, disse, salientando o papel de diálogo junto à população exercido pela Assembleia.Segundo o parlamentar, após as alterações administrativas — aprovadas em maio de 2019 — e previdenciárias, o próximo passo é, justamente, simplificar processos que auxiliem na geração de emprego e renda. Ele anseia “liberdade” para trabalho, produção e investimentos.“A gente tem que combater a papelada, o carimbo e a dificuldade que é a pessoa trabalhar em Minas Gerais”, observou. “Há muita gente precisando se virar para colocar comida em casa e morrendo de medo do fiscal enquanto tenta dar sustento à família”, completou.Além do líder de governo Raul Belém, a articulação do governo noé composta por Gustavo Mitre (PSC), Roberto Andrade (Avante) e Coronel Sandro (PSL), demais vice-líderes governistas.Gustavo Valadares (PSDB), por sua vez, lidera o bloco parlamentar de apoio a Zema.