Primeiro boletim de saúde de José Dirceu é divulgado

(foto: Lula Marques/PT) O Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, divulgou o primeiro boletim médico do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu. Ele foi internado nesta terça-feira (8/9) para investigar um possível câncer.

De acordo com o boletim, o diagnóstico foi um pequeno tumor de 2,5cm no rim esquerdo. O ex-ministro precisou passar por uma "destruição tecidual" guiada por tomografia. O procedimento é equivalente ao tratamento cirúrgico.





Também foi realizada uma biópsia do tumor e a análise preliminar do material indicou alta suspeita para um tumor maligno do rim. Ainda segundo o boletim, a intervenção foi realizada com sucesso e a previsão é que Dirceu tenha alta nesta quarta-feira (9/9).





Dirceu deixou o governo Lula durante o escândalo do mensalão. Mais tarde, condenado, chegou a cumprir pena em regime fechado e foi solto no fim de 2019, após o Supremo Tribunal Federal (STF) mudar o entendimento sobre a prisão em segunda instância. Ele passou a morar em Brasília, com a mulher, Simone, e a filha mais nova.