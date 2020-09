Ex-ministro José Dirceu passa por cirurgia nos rins em São Paulo

Ministro comandou a Casa Civil entre 2003 e 2005 (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, de 74 anos, se submeteu a uma cirurgia nesta terça-feira, para a extração de um nódulo no rim. A operação ocorreu no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Segundo informações de familiares, o nódulo passará por uma biópsia, para confirmar se o ex-ministro tem tumor no local. O resultado sairá nesta quinta-feira.





Mineiro de Passa Quatro, José Dirceu foi ministro da Casa Civil de 2003 a 2005, durante o primeiro governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. Ele também foi deputado estadual de 1987 e 1991 e federal de 1991 a 1995 e de 1999 a 2005 por São Paulo.





Envolvido no Mensalão, José Dirceu foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção ativa. Em novembro de 2013, depois de o STF expedir mandado de prisão contra 12 réus do mensalão , Dirceu se entregou à Polícia Federal, em São Paulo.





Ele só foi solto em 27 de junho de 2018, depois de passar um período em reclusão no Complexo Penitenciária da Papuda. No ano seguinte, voltou a ser preso para cumprir pena em uma segunda condenação, desta vez no âmbito da Operação Lava-Jato. Dia 8 de novembro der 2019 deixou a prisão no Paraná por ordem da juíza Ana Carolina Bartolamei Ramos.