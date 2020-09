General chefe da Inteligência do Exército morre de COVID-19, aos 53 anos

Carlos Sydrião estava internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília (foto: Divulgação/Batalhão de Polícia do Exército de Brasília) O chefe do Centro de Inteligência do Exército (CIE), o general Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira, morreu, aos 53 anos, na manhã desta terça-feira (8/9), vítima de coronavírus. Ele estava internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília.

Em 12 de agosto, Sydrião compôs a comitiva brasileira em missão ao Líbano chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, levando insumos hospitalares e alimentos ao local após uma explosão que matou mais de 160 pessoas e deixou outras mais de 6.000 feridas.





Em nota, a Secretaria-Geral do Exército afirmou que "o corpo será cremado em cerimônia restrita aos familiares" na tarde de hoje.





O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília também divulgou uma nota de pesar apontando que o general deixa “um grande legado de amor, amizade, camaradagem e profissionalismo".





"O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, com muito pesar, lamenta informar o falecimento do General de Brigada Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira, nosso ETERNO COMANDANTE, ocorrido na manhã do dia 08 de setembro de 2020, em Brasília. Atualmente ele ocupava o cargo de Chefe do Centro de Inteligência do Exército e comandou o BPEB no período de 2011 a 2013. Os integrantes do Batalhão Brasília prestam sua continência ao General Sydrião e se solidarizam com os amigos e familiares deste oficial. O Gen Sydrião deixa esposa e três filhos e um grande legado de amor, amizade, camaradagem e profissionalismo. UMA VEZ PE, SEMPRE PE”.