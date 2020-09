Livro narra histórias de crimes sexuais por 'pedófilos poderosos'

Livro-reportagem se inicia com caso de empresário amazonense condenado a 61 anos de prisão; ele foi flagrado em motel com jovem de 13 anos. (foto: Divulgação/Matrix Editora) assediadores de menores.



Esse é o roteiro que se repete nos casos relatados ao longo das 224 páginas de Poderosos pedófilos: 'Cidadãos de bem' que exploram e roubam a infância no Brasil (Editora Matrix), livro-reportagem do jornalista Amaury Ribeiro Jr. Na obra, ele se debruça sobre crimes sexuais contra menores de idade cometidos por juízes, promotores, políticos e outros “donos do poder”. De terno e gravata, são defensores da família, das tradições, dos bons costumes e da moralidade. Longe dos holofotes, convertem-se em inescrupulososde menores.Esse é o roteiro que se repete nos casos relatados ao longo das 224 páginas de Poderosos pedófilos: 'Cidadãos de bem' que exploram e roubam a infância no Brasil (Editora Matrix), livro-reportagem do jornalista Amaury Ribeiro Jr. Na obra, ele se debruça sobrecontra menores de idade cometidos por, promotores,e outros “”.





Há casos como o juiz que montou um bordel dentro do local de trabalho e o procurador-geral de Justiça pego em um motel acompanhado de uma criança de 6 anos – explorada pela mãe. “São pessoas que deveriam proteger as crianças e, na verdade, exploram-nas.”



Um crime cometido em Manaus, no Amazonas, abre o livro. O empresário Fabian Neves foi flagrado em um motel ao lado de uma jovem de 13 anos. A investigação descobriu, ainda, uma rede de pedofilia. Em meados do ano passado, o homem foi condenado a 61 anos de prisão.





Amaury relata, ainda, histórias como a do magistrado que comprou, da mãe, a virgindade de uma jovem de 14 anos. Situações do tipo acabam sendo comuns nos rincões do país. “Na maioria das vezes, a violência começa dentro de casa”, ressalta.





No fim da década de 1990, Amaury, que foi repórter especial do Estado de Minas, revelou cassinos que utilizavam menores de idade para atrair clientes na capital amazonense. A denúncia, partida de funcionários da Fundação Nacional do Índio (Funai), fez o jornalista “mergulhar” em histórias parecidas.



“A partir daí, sempre me via de volta ao assunto. Só em Manaus, fui cinco ou seis vezes. Resolvi atualizar o material e aí, apareceram os últimos casos”, conta. A denúncia vinda de servidores da Funai rendeu um Prêmio Esso ao repórter, então em O Globo.





“Poderosos pedófilos” narra abusos cometidos por condenados ou réus em virtude dos casos. A maioria deles é unida por um elemento em comum: a defesa pública de ideais altamente conservadores. “São pessoas totalmente reacionárias, que odeiam movimentos de minoria”, explica o autor da obra. “A certeza da impunidade é o que leva esses caras a fazer tudo”, completa.





Desafio Recentemente, o Brasil foi sacudido pela gravidez, fruto de estupro, de uma menina de 10 anos, no Espírito Santo. Impossibilitada de fazer o aborto, garantido por lei, em seu estado natal, ela precisou ser transferida para Recife, em Pernambuco. À época, conservadores religiosos protestaram contra a realização do procedimento e tentaram invadir o hospital para impedir a intervenção médica.





Para Amaury, o país tem legislação moderna, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Há, porém, uma lacuna. “O problema é que os próprios abusadores aplicam a lei. (É preciso) uma mudança longa de pensamento da sociedade. Se a cultura não for mudada, nada acontece. É uma questão de postura da sociedade”, defende.





Boa parte dos relatos contidos no livro ocorre na região Norte do país, como no Amapá. O Amazonas é outro estado bastante citado. Para investigar a ação dos abusadores, o jornalista se mistura a eles. Ainda que a ação infiltrada tenha o consentimento das vítimas, o desconforto é latente. “É muito difícil. Às vezes, para descobrir a coisa, é preciso fazer um ‘papel’, infiltrado. Você sabe que está interpretando um ‘papel’, mas fica mal”, afirma.

Serviço

Livro de Amaury Ribeiro Jr. aborda casos envolvendo 'donos do poder' como políticos, promotores e juízes. (foto: Divulgação/Matrix Editora)

Poderosos pedófilos: ‘Cidadãos de bem’ que exploram e roubam a infância no Brasil Poderosos pedófilos: ‘Cidadãos de bem’ que exploram e roubam a infância no Brasil





Amaury Ribeiro Jr. – Editora Matrix





Páginas: 224





Preço sugerido:R$ 44,90 (livro físico) e R$ 31 (e-book)