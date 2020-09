sr.presidente: Bolsonaro e Lula estão entre os assuntos mais comentados no Twitter

Esquadrilha da Fumaça, tradicional apresentação do 7 de setembro (foto: Wikimedia Comonns)

O presidente @LulaOficial falará neste 7 de setembro, 15h. É um grande estadista, que pertence à história do Brasil. Acompanharei com atenção >> pic.twitter.com/gOa7zJIeuY %u2014 Flávio Dino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@FlavioDino) September 7, 2020

O presidente(sem partido) e o ex-presidente Luiz Inácioda Silva (PT) estão entre os cinco assuntos mais comentados do. O motivo? Com a hashtags #sr.presidente, tuiteiros e apoiadores repercutem os pronunciamentos que ambos pretendem fazer neste segunda-feira (7), Dia da Independência.Em tempo de pandemia, Bolsonaro e Lula não vão fazer aglomeração. Os dois vão lembrar oem discursos pela TV e redes sociais.O teor da fala do presidente não foi divulgado. Em substituição ao tradicional desfile do, Bolsonaro participa, nesta manhã, de evento fechado no Palácio da Alvorada.Lula, por seu turno, usará as redes sociais, a partir das 15h, para “falar ao povo brasileiro”, conforme vem anunciando a página oficial do ex-presidente e a de seus apoiadores. Lula também não adiantou o conteúdo da mensagem aos brasileiros.