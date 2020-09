Dia da Independência: a comemoração do 7 de setembro no país e em Minas

Zema durante desfile do 7 de setembro, no ano passado (foto: Marcilene Neves/PMMG )

A tradicional cerimônia do 7 de setembro, dia da Independência, foi cancelada este ano também em Minas. A assessoria de imprensa do governador(Novo) anunciou, neste domingo, que ele fará, em tempos de pandemia e para evitar aglomeração, um pronunciamento nesta segunda-feira (7), que será veiculado nas redes sociais do governador.O conteúdo do pronunciamento não foi adiantado. No ano passado, primeiro ano do mandato de Zema, o governador participou do desfile de praxe, na Avenida Afonso Pena, onde foi obrigado a ouvir o grito dos excluídos No ano passado, milhares de pessoas se reuniram no Centro de Belo Horizonte, na mobilização do Grito dos Excluídos. Ocom reivindicações da sociedade civil organizada foi um contraponto às comemorações oficiais do 7 de setembro.Em função da pandemia, Bolsonaro também foi obrigado a cancelar o desfile militar em homenagem ao, em Brasília. A decisão contou inclusive com a normatização do Ministério da Defesa. Bolsonaro deverá fazer um evento fechado no Palácio do Planalto.