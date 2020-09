Com quase 1 milhão de compartilhamentos, deputado mineiro viraliza criticando preços

Ex-vereador em Divinópolis, Cleitinho está na Assembleia desde o ano passado. (foto: Luiz Santana/ALMG)

“Que político não quer aparecer?”

De máscara para se proteger do novo, camisa do América e munido de encartes de, um homem grava vídeo protestando contra alta no preço dos alimentos desde o início da pandemia. O protagonista da cena é o deputado estadual mineiroAzevedo (Cidadania), 38. “Peço a você para compartilhar este vídeo até chegar ao Bolsonaro”, diz, com sotaque de quem veio de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, para Belo Horizonte. Publicadas na quarta-feira (4), as imagens somam quase um milhão de compartilhamentos no— eram 995 mil no fim da tarde desta sexta.Curiosamente, nesta sexta, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que vai conversar com associações de supermercados para frear a subida no valor da cesta básica . “Tenho certeza que foi por causa do vídeo, com toda a humildade do mundo. Um vídeo, com (quase) 1 milhão de compartilhamentos, chegou ao presidente”, diz Cleitinho.Deputado de primeiro mandato, ele soma mais de 717 mil curtidas em sua página no Facebook. Seguidores no Instagram são 86,5 mil. Segundo Cleitinho, a ideia de fazer o vídeo em um supermercado, gravado nas dependências de um estabelecimento na Região Hospitalar da capital, surgiu após mensagens recebidas pela web.“A própria população me pede para fazer (os vídeos). Comecei a receber muitas fotos de preços e, aí, passei a comparar os preços antes da pandemia com os valores de agora”, ressalta ao“Pegamos as ofertas e começamos a comparar. Um arroz de cinco quilos, que estava, R$ 10, agora está, R$ 23. O óleo, que era quase R$ 3, está R$ 6. O leite, que era vendido a R$ 2,20, está R$ 4”, continua, em tom de protesto.Na gravação, o deputado promete enviar ofícios ao Ministério Público e ao Procon para questionar a subida dos preços. Os documentos já foram remetidos, a resposta ainda não veio, mas, mesmo assim, a viralização do vídeo deixa o parlamentar confiante. “A repercussão ia ser igual se eu pegasse um papel e mandasse só para o Procon?”, questiona.Ele, aliás, crê que as redes sociais são uma espécie de poder “complementar”, além da tríade formada por Executivo, Legislativo e Judiciário.“O mais normal de deputados e vereadores é protocolar ofícios, mandar requerimentos ou fazer reuniões. Eu faço tudo isso, mas transformo em vídeo, que é uma maneira de mostrar meu trabalho”, assegura.Eleito vereador em Divinópolis há quatro anos, Cleitinho resolveu alçar voos mais altos em 2018. Na corrida rumo àLegislativa, recebeu 115.492 votos. Ficou na quarta colocação geral e foi um dos seis que angariaram seis dígitos em adesões.Durante a eleição, apostou em um jingle que também “ganhou” a internet. A música simples, um funk, utilizava a melodia do tema de, série espanhola que foi febre dois anos atrás. Ele reconhece que vídeos e outras estratégias, como o tema musical de sua última campanha, ajudam a projetá-lo.“Que político não quer aparecer? Você só vai ficar conhecido aparecendo, e eu apareço fazendo coisas certas”, indaga, já com a resposta na ponta da língua.O deputado ganhou mais cartaz no ano passado, quando insistiu para pernoitar em seu gabinete no Parlamento Estadual. Sem a permissão para tal, divide os custos de um apartamento com assessores.Cleitinho deve ter papel importante na eleição municipal em Divinópolis. Ele vai lançar o irmão gêmeo, Gleidson Azevedo (PSC) na disputa pela prefeitura local.