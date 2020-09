Sete Lagoas: PP muda de lado e oficializa apoio a Duilio de Castro

Prefeito de Sete Lagoas e vereadores do PP oficializaram a aliança nesta quarta-feira (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Aliados políticos de longa data em Sete Lagoas, MBD e PP racharam na noite desta quarta-feira (2) após o anúncio do apoio dos progressistas à pré-candidatura do atual prefeito, Duílio de Castro (Patriotas).





Os quatro vereadores da legenda – Claudio Caramelo, Pastor Alcides, Zé da União e Dr. Euro – passaram a compor a base governista, que agora conta com 15 dos 17 parlamentares. Isso porque os dois vereadores do Partido Verde, Renato Gomes e Rodrigo Braga, também formalizaram nesta quinta-feira (3) apoio ao atual prefeito.









Caramelo era um forte nome cotado para compor chapa com Melo. Mas a aproximação do MDB com o Avante parece ter gerado descontentamento dentro do PP. O amadurecimento de conversas entre o deputado e a presidente nacional da ala feminina do partido, Carol Canabrava, e um possível convite para que ela se candidatasse a vice-prefeita teriam motivado o racha entre MDB e o PP.





No entanto, Douglas Melo nega que a aliança com o Avante tenha afastado o PP. “O Avante sempre esteve conosco, desde o início. A parceria com o Avante não é novidade. Acredito que tenham feito alguma proposta mais interessante para eles [os vereadores]”, alfineta o pré-candidato emedebista.





Sobre quem será o vice na chapa, o deputado descartou ser Carol Canabrava e afirma estar em tratativas. “Iremos divulgar isso nos próximos dias. Não temos um nome confirmado”.





Depois da mudança de lado, Claudio Caramelo, Pastor Alcides, Zé da União e Dr. Euro surgem como possíveis nomes para compor chapa com Duílio de Castro. Os quatro vereadores, seus assessores e os diretórios municipal e estadual do PP foram procurados, mas não responderam até o fechamento desta matéria.