Bolsonaro escolhe ex-professor de Flávio para o TRE do RJ

Aranha foi professor do senador Flávio Bolsonaro no curso preparatório de direito (foto: Reprodução de vídeo/OAB-RJ) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) escolheu o ex-professor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) para uma das cadeiras no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Vitor Marcelo Aranha é apoiado pela família Bolsonaro há algum tempo. As informações são da revista Crusóe.



No Conselho Federal da OAB, o advogado foi integrante da Comissão Nacional de Apoio ao Professor de Direito (2013/2015).





Ao ser questionado pela revista se achava que o fato de ter sido professor de Flávio pesou na escolha de Bolsonaro, o advogado respondeu: “Claro”.



Aranha vai ocupar uma das vagas destinadas a advogados do TRE do Rio e foi escolhido a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Tribunal de Justiça do estado.



