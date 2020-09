Dallagnol deixa a Lava-Jato para cuidar da saúde da filha de 1 ano

"Há algumas poucas semanas, eu e minha esposa identificamos alguns sinais que nos preocuparam em nossa bebezinha, de um ano e 10 meses", disse. "Identificamos que ela passou a ter uma série de sinais de regressão em seu desenvolvimento. Por exemplo, parou de falar algumas palavras que já falava, parou de olhar para a gente quando chamávamos e parou de olhar nos nossos olhos”, explicou.





Dallagnol ainda deixou um alerta para as famílias brasileiras. “Se você tem bebês na família, fique atento aos sinais. No nosso caso, os médicos já levantaram suspeitas, e a nossa filha está passando por uma série de exames para um diagnóstico que ainda vai demorar nove semanas."

De acordo com o procurador, ele agora vai se dedicar mais à filha. "Aquelas horas extras dedicadas ao combate à corrupção agora serão destinadas à minha família”, afirmou.

Em nota, o Ministério Público Federal afirmou que o desligamento se deu por questões de saúde familiar.O procurador, no entanto, enfrentava desgaste e se tornou alvo de ações internas no órgão, além de embate com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva . Deltan já aguardava processos que poderiam afastá-lo da Lava-Jato.* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.