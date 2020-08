Hospital diz que Carla Zambelli não foi infectada por coronavírus

O Hospital DFStar divulgou um novo boletim médico nesta sexta-feira, 28, em que informa que a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) não foi infectada pelo novo coronavírus. Em nota, a equipe médica afirmou que, após extensa investigação, a parlamentar foi diagnosticada com endometriose profunda. Segundo o hospital, Zambelli está bem e em acompanhamento ambulatorial.



"A deputada federal Carla Zambelli foi ao DFStar nesta sexta-feira para uma consulta de rotina. Após extensa investigação clínica, a equipe médica que acompanha a deputada chegou à conclusão de que a mesma não teve a infecção pela COVID-19, e descartou o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico ou de outra doença autoimune. Foi feito o diagnóstico de endometriose profunda e iniciado o tratamento. A paciente está bem, em acompanhamento ambulatorial", diz a nota.



Zambelli informou em 19 de agosto que tinha testado positivo para covid-19. Na ocasião, a parlamentar afirmou que estava assintomática, mas que cumpriria isolamento social e faria tratamento com hidroxicloroquina. O medicamento é prescrito para malária e doenças autoimunes, mas também tem sido usado no tratamento contra a covid-19, mesmo sem comprovação científica da sua eficácia.