Governo federal entra na Justiça contra Globo para direito de resposta

Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro criticou a Globo pelo editorial (foto: Agência Brasil/Reproduçãp)

entrou com uma ação no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (pedindoà TV Globo após a exibição da edição especial dode 8 de agosto, que criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) diante da pandemia de COVID-19 e à marca dos 100 mil mortos no Brasil.abriu a edição com a leitura de um editorial com críticas ao trabalho do presidente.Segundo o teor da ação, enviada nesta sexta-feira (28), a reportagem exibida no JN sobre o dever do Estado para evitar doenças contém “indevidas ilações sobre uma suposta omissão deliberada por parte do governo federal.” As informações são da revista Veja.