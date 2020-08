Marco Aurélio sobre impeachment de Bolsonaro: 'É preciso deixar o presidente trabalhar'

(foto: Agência Brasil/Reprodução) ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal (STF) defendeu, na última quinta-feira (27), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com ele, a discussão sobre um eventual impeachment é ruim para o país. “É preciso deixar o presidente trabalhar”, afirmou, durante entrevista ao jornalista José Luiz Datena, na Bandnews. defendeu, na última quinta-feira (27), o. De acordo com ele, a discussão sobre um eventualé ruim para o país. “É preciso deixar o presidente trabalhar”, afirmou, durante entrevista ao jornalista José Luiz Datena, na Bandnews.

“O presidente foi eleito com 57 milhões de votos. É o presidente de todos os brasileiros. O passado dele, o que ele disse na tribuna da Câmara, não se confunde com a atuação como chefe do Executivo. A meu ver, ele vem atuando como se deve atuar, deixando inclusive os ministros auxiliares trabalharem. Temos que aguardar e ver com bons olhos a direção do país.”





De acordo com o ministro, a troca de cadeiras da presidência no STF, no próximo mês, vem em um momento oportuno. Fazendo elogios ao ministro Luiz Fux, que vai substituir Dias Toffoli, Marco Aurélio afirmou que o momento não permite espaços para “retrocessos”. Ele ainda explicou que vem observando o presidente e acredita que o contato com o STF tem “sido melhor”.





“Estamos para trocar a presidência do STF, o ministro Dias Toffoli será substituído pelo ministro Luiz Fux, que tem uma forma própria de se relacionar com os demais poderes, um pouco mais cerimoniosa. E a cerimônia nessa interação é positiva”, disse.

Impeachment

Quando questionado sobre um eventual processo de impeachment, Marco Aurélio afirmou que “toda vez que se tira do cargo um presidente da República, a repercussão internacional é a pior possível.”





Bolsonaro acumula mais de 50 pedidos de impeachment protocolados contra ele na Câmara pelo descaso no combate à pandemia do novo coronavírus, além de medidas anti-democráticas, como apoiar manifestações que pedem o fechamento do Congresso e STF.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.