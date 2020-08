(foto: Reprodução/YouTube Portal Uai) reforma da Previdência desejada pelo governador Romeu Zema (Novo) poderá, enfim, ser votada pelo plenário da Assembleia Legislativa em primeiro turno. Nessa quinta-feira, os deputados estaduais mineiros mexeram em questões como a



#PraEntender a reforma apresentada por Zema. O vídeo detalha os pontos do projeto original, enviado pelo governo em junho. No fim desta matéria, você pode ver como o texto chegou à Assembleia e como os deputados podem deixá-lo após o primeiro turno de votação. desejada pelo governador(Novo) poderá, enfim, ser votada pelo plenário da Assembleia Legislativa em primeiro turno. Nessa quinta-feira, osmexeram em questões como a idade mínima para a aposentadoria das servidoras e ampliaram o número de alíquotas progressivas de contribuição . A emenda apresentada propõe descontos graduais de 11% a 16% — o projeto original estipulava índices que variavam entre 13% e 19%.Ante tantas discussões e possíveis mudanças, o Estado de Minas preparou um vídeoa reforma apresentada por Zema. O vídeo detalha os pontos do projeto original, enviado pelo governo em junho. No fim desta matéria, você pode ver como o texto chegou à Assembleia e como os deputados podem deixá-lo após o primeiro turno de votação.





Além de esmiuçar questões como a ideia de cisão do Instituto Previdenciário dos Servidores de Minas Gerais (Ipsemg) e a consequente criação de órgão para gerir aposentadorias e pensões — a MG Prev —, a reportagem traz opiniões acerca da reforma.





O secretário de Estado Planejamento e Gestão, Otto Levy, afirma que Minas Gerais “quebrou” e traça paralelo com a situação financeira do Cruzeiro









Quem também se preocupa com os impactos concretos da reforma é Carlos Augusto Passos Martins, presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais.





Mudanças sugeridas formalmente por deputados:

sete faixas de alíquotas progressivas de contribuição, de 11% a 16% (veja mais abaixo o detalhamento completo)

mulheres podem se aposentar com, no mínimo, 60 anos

prioritariamente servidores inativos que recebem acima do teto do INSS (R$ 6.101,06) podem dar contribuições extras em caso de déficit

redução em 50% do tempo de “pedágio” necessário aos servidores que têm idade para se aposentar, mas não trabalharam por período suficiente.

que profissionais das forças de segurança possam se aposentar conforme lei que trata das carreiras da categoria; para tal, seria preciso ter 55 anos (homens) e 53 anos (mulheres)

as faixas salariais de descontos devem ser atualizadas conforme a inflação





Como quer o governo:

quatro faixas de alíquotas progressivas de contribuição, de 13% a 19%

mulheres podem se aposentar com 62 anos de idade; homens, com 65

aposentados devem dar contribuições extraordinárias quando houver déficit previdenciário





Emenda sobre alíquotas:





- 11% de contribuição: quem recebe até R$ 1.500

- 12% de contribuição: de R$ 1.501,00 a R$ 2.500

- 13% de contribuição: de R$ 2.500,01 a R$ 3.500

- 14% de contribuição: de R$ 3.500,01 a R$ 4.500

- 15% de contribuição: de R$ 4.500,01 a R$ 5.500

- 15,5% de contribuição: de R$ 5.500,01 a R$ 6.101,06

- 16% de contribuição: acima de R$ 6.101,06





O que diz o projeto original:





- 13% de contribuição: quem recebe até R$ 2 mil

- 14% de contribuição (13,67%): de R$ 2.001,01 a R$ 6 mil

- 16% de contribuição (15,13%): de R$ 6.000,01 a R$ 16 mil

- 19% de contribuição (18,38%): acima de R$ 16 mil





Em parênteses, os percentuais que serão, efetivamente, descontados dos salários.

Embora reconheça a necessidade de mudanças no regime de previdência, o advogado Nazário Nicolau Maia, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da seccional mineira Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MG), acredita que os servidores não podem arcar com todos os problemas de caixa vividos pelo estado.