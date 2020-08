Câmara inicia sessão e retoma votação sobre criação do TRF-6

A Câmara retomou nesta quarta, 26, a votação do projeto que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), em Minas Gerais. A votação foi encerrada na noite desta terça, 25, por problemas técnicos na sessão virtual. Os líderes estavam orientado as bancadas quando os parlamentares começaram a apontar dificuldades em ouvir os colegas.



Deputados devem votar hoje ainda o projeto que atualiza a Lei de Falências e Recuperação Judicial. Como mostrou ontem o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o texto em discussão é uma das apostas do Ministério da Economia e de parlamentares para dinamizar a retomada econômica. Desenhado desde o ano passado junto ao governo, entidades privadas, advogados e magistrados, o texto atualiza a legislação que está em vigor desde 2005, considerada defasada pelo setor empresarial.